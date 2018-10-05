Назван замедляющий старение компонент овощей и фруктов

Физетин в большом количестве содержится в клубнике. Данный пигмент, благодаря способности подавлять свободные радикалы, имеет противораковую активность, предотвращает негативное воздействие поврежденных клеток на организм, сражается с окислительными стрессами. Вещество активизирует сигнальные биологические процессы в мозге, укрепляет память. Любителям ароматной ягоды не грозит скопление «плохого» холестерина, блокирующего артерии, а содержащийся в ней витамин C укрепляет иммунитет.Фитезином, замедляющим старение организма, богаты и огурцы. Компонент овоща, как показало исследование, нормализует процесс обучения у мышей и их память. В огурцах содержатся противораковые фитонутриенты, антиоксиданты, защищающие организм от токсинов и повышающие иммунитет, а также стеролы, снижающие уровень холестерина.