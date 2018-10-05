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Назван замедляющий старение компонент овощей и фруктов

Овощи и фрукты содержат много полезных компонентов, благотворно влияющих на организм. Один из таких натуральных ингредиентов – физетин. Он не только поддерживает здоровье человека, но и замедляет его старение.
Назван замедляющий старение компонент овощей и фруктов

Физетин в большом количестве содержится в клубнике. Данный пигмент, благодаря способности подавлять свободные радикалы, имеет противораковую активность, предотвращает негативное воздействие поврежденных клеток на организм, сражается с окислительными стрессами. Вещество активизирует сигнальные биологические процессы в мозге, укрепляет память. Любителям ароматной ягоды не грозит скопление «плохого» холестерина, блокирующего артерии, а содержащийся в ней витамин C укрепляет иммунитет.

Фитезином, замедляющим старение организма, богаты и огурцы. Компонент овоща, как показало исследование, нормализует процесс обучения у мышей и их память. В огурцах содержатся противораковые фитонутриенты, антиоксиданты, защищающие организм от токсинов и повышающие иммунитет, а также стеролы, снижающие уровень холестерина.


 
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Наука
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 19:20

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