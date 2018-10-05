В стрессовой ситуации человек пахнет луком и чесноком
Японские ученые провели эксперимент, в результате которого установили, что из-за нервного напряжения от человеческого тела начинает исходить определенный запах. В исследовании приняли участие 500 человек в возрасте от 20 до 70 лет.
Эксперимент был организован так, чтобы участники испытали стресс, выполняя ряд задач, требующих от них физических усилий. Ученым удалось зафиксировать запах, который кожные покровы источали в момент стрессовой ситуации. По мнению исследователей, он напоминает аромат дикого чеснока и зеленого лука.
Кроме того, эксперты выяснили, что если человек вдыхает запах постороннего стресса, то начинает ощущать усталость. Японские ученые собираются продолжить работу в направлении запахов человеческого тела, чтобы лучше изучить их механизмы.
Эксперимент был организован так, чтобы участники испытали стресс, выполняя ряд задач, требующих от них физических усилий. Ученым удалось зафиксировать запах, который кожные покровы источали в момент стрессовой ситуации. По мнению исследователей, он напоминает аромат дикого чеснока и зеленого лука.
Кроме того, эксперты выяснили, что если человек вдыхает запах постороннего стресса, то начинает ощущать усталость. Японские ученые собираются продолжить работу в направлении запахов человеческого тела, чтобы лучше изучить их механизмы.
Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 18:50