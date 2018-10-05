В стрессовой ситуации человек пахнет луком и чесноком

Эксперимент был организован так, чтобы участники испытали стресс, выполняя ряд задач, требующих от них физических усилий. Ученым удалось зафиксировать запах, который кожные покровы источали в момент стрессовой ситуации. По мнению исследователей, он напоминает аромат дикого чеснока и зеленого лука.Кроме того, эксперты выяснили, что если человек вдыхает запах постороннего стресса, то начинает ощущать усталость. Японские ученые собираются продолжить работу в направлении запахов человеческого тела, чтобы лучше изучить их механизмы.