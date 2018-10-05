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В стрессовой ситуации человек пахнет луком и чесноком

Японские ученые провели эксперимент, в результате которого установили, что из-за нервного напряжения от человеческого тела начинает исходить определенный запах. В исследовании приняли участие 500 человек в возрасте от 20 до 70 лет.
В стрессовой ситуации человек пахнет луком и чесноком

Эксперимент был организован так, чтобы участники испытали стресс, выполняя ряд задач, требующих от них физических усилий. Ученым удалось зафиксировать запах, который кожные покровы источали в момент стрессовой ситуации. По мнению исследователей, он напоминает аромат дикого чеснока и зеленого лука.

Кроме того, эксперты выяснили, что если человек вдыхает запах постороннего стресса, то начинает ощущать усталость. Японские ученые собираются продолжить работу в направлении запахов человеческого тела, чтобы лучше изучить их механизмы.


 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 18:50

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