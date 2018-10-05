В Пензенской области в местной реке утонул автомобиль с двумя пассажирами
Сегодня утром, около семи часов, автомобиль «ВАЗ» с двумя пассажирами в салоне упал с моста в реку. Однако это еще не все трагедии произошедшие в области.
В районе 7 часов утра в управление МЧС Пензенской области поступил звонок от очевидца, который сообщил о ДТП, произошедшем в селе Столыпино Никольского района. По его словам, автомобиль «ВАЗ» упал в реку с местного моста. Как выяснилось позднее, в салоне находились два человека, и никто из них не выжил.
Но это не последнее происшествие, случившееся в Пензенской области. ДТП с участием трех автомобилей случилось на одной из дорог Каменского района. Погиб водитель одного их автомобилей. И этой же ночью произошло еще одно ЧП: не справившись с управлением собственного автомобиля погиб молодой человек.
В районе 7 часов утра в управление МЧС Пензенской области поступил звонок от очевидца, который сообщил о ДТП, произошедшем в селе Столыпино Никольского района. По его словам, автомобиль «ВАЗ» упал в реку с местного моста. Как выяснилось позднее, в салоне находились два человека, и никто из них не выжил.
Но это не последнее происшествие, случившееся в Пензенской области. ДТП с участием трех автомобилей случилось на одной из дорог Каменского района. Погиб водитель одного их автомобилей. И этой же ночью произошло еще одно ЧП: не справившись с управлением собственного автомобиля погиб молодой человек.
Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 15:32