В Samsung создали специальную упаковку для подарочных планшетофонов Galaxy Note 9
Южнокорейская компания старается привлечь внимание к новому современному планшетофону Galaxy Note 9. Разработчики также создали специальную упаковку для подарочных гаджетов.
Компания Samsung подарит геймерам Fortnite устройство версии Galaxy Note 9. При этом производители гаджета вложат его в коробку, выдержанную в игровом стиле. Пользователям, обладающим аккаунтом в Fortnite, вручили разные игровые девайсы, которые позволяют в игре воспользоваться дополнительными опциями. Устройство Galaxy Note 9 поучили игроки, показавшие наилучший результат во время прохождения испытаний в рамках данного проекта.
Стоит отметить, что выбор подарочного гаджета оказался неслучайным, так как непосредственно на данной версии смартфона, работающем на базе Android, первый раз был установлен мультиплеерный шутер Fortnite.
Компания Samsung подарит геймерам Fortnite устройство версии Galaxy Note 9. При этом производители гаджета вложат его в коробку, выдержанную в игровом стиле. Пользователям, обладающим аккаунтом в Fortnite, вручили разные игровые девайсы, которые позволяют в игре воспользоваться дополнительными опциями. Устройство Galaxy Note 9 поучили игроки, показавшие наилучший результат во время прохождения испытаний в рамках данного проекта.
Стоит отметить, что выбор подарочного гаджета оказался неслучайным, так как непосредственно на данной версии смартфона, работающем на базе Android, первый раз был установлен мультиплеерный шутер Fortnite.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:00