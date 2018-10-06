В Samsung создали специальную упаковку для подарочных планшетофонов Galaxy Note 9

Компания Samsung подарит геймерам Fortnite устройство версии Galaxy Note 9. При этом производители гаджета вложат его в коробку, выдержанную в игровом стиле. Пользователям, обладающим аккаунтом в Fortnite, вручили разные игровые девайсы, которые позволяют в игре воспользоваться дополнительными опциями. Устройство Galaxy Note 9 поучили игроки, показавшие наилучший результат во время прохождения испытаний в рамках данного проекта.Стоит отметить, что выбор подарочного гаджета оказался неслучайным, так как непосредственно на данной версии смартфона, работающем на базе Android, первый раз был установлен мультиплеерный шутер Fortnite.