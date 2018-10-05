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Юдашкин с молодой женой посетил званый ужин подруги Пугачёвой

Валентин Юдашкин с молодой женой Мариной посетил званый ужин подруги Аллы Пугачёвой Алины Редель. Знаменитости появились на групповом фото с другими звёздами российской эстрады.
Юдашкин с молодой женой посетил званый ужин подруги Пугачёвой

Редель отпраздновала день рождения в кругу таких отечественных звёзд, как Максим Галкин, Игорь Николаев, Галина Волчек, Юлия Проскурякова и другие. Примадонну, надевшую яркий пиджак и сделавшую пышную причёску, хозяйка усадила рядом с Юдашкиным, который взял с собой на ужин молодую супругу. Пользователи Сети, глядя на снимки с дня рождения, отметили, что выглядит модельер стильно и молодо, однако за последнее время заметно похудел.

Это списывают на тяжёлую болезнь Юдашкина, которому диагностировали рак. Тем не менее, дизайнер продолжает бороться с недугом и не прекращает работать.

Например, к парижской неделе моды Юдашкин представил свежую коллекцию. Дочь модельера Галина также избрала для себя профессию в мире моды и уже успела пошить линейку детской одежды.


 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:00

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