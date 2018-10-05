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Состояние Александра Гобозова очень беспокоит его подписчиков и друзей

В последнее время экс-участник телепроекта «Дом-2» Александр Яббаров ведет не слишком активную жизнь в социальных сетях. Посты выкладывает редко, на вопросы своих подписчиков не отвечает, никакими подробностями с личного фронта не делится, что очень тревожит публику, так как на него это совсем не похоже.

Однако несколько дней назад молодой человек все же прервал долгое молчание. На своей странице в Instagram он выложил снимок, на котором задумчиво сидит на железнодорожных путях, а в дали виден поезд.

Состояние Александра Гобозова очень беспокоит его подписчиков и друзей

«В моей жизни большие перемены, о которых я может быть расскажу позже. Я понял одну вещь, что в некоторых моментах счастье действительно любит тишину. Может на этот раз если не выставлять все не всеобщее обозрение я наконец-то обрету счастье», - написал Саша.

Поклонники тут же принялись строить догадки, о каких больших переменах может идти речь. Многие сошлись на том, что парень наконец встретил достойную девушку и теперь не хочет торопить события и обо всем рассказывать в Сети, следуя принципу: счастье любит тишину.

А вот друзья Гобозова не на шутку встревожились. В комментариях они посоветовали ему не грустить и пообещали, что в ближайшем времени у него все будет хорошо. К ним присоединился и бывший герой телестройки Иван Барзиков.

«Братан, у тебя все нормально? Че-то то песни в электричках, то фотки на поездах?» - написал он, однако ответа так и не получил.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:53

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