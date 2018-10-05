Состояние Александра Гобозова очень беспокоит его подписчиков и друзей

«В моей жизни большие перемены, о которых я может быть расскажу позже. Я понял одну вещь, что в некоторых моментах счастье действительно любит тишину. Может на этот раз если не выставлять все не всеобщее обозрение я наконец-то обрету счастье», - написал Саша.

«Братан, у тебя все нормально? Че-то то песни в электричках, то фотки на поездах?» - написал он, однако ответа так и не получил.

Однако несколько дней назад молодой человек все же прервал долгое молчание. На своей странице в Instagram он выложил снимок, на котором задумчиво сидит на железнодорожных путях, а в дали виден поезд.Поклонники тут же принялись строить догадки, о каких больших переменах может идти речь. Многие сошлись на том, что парень наконец встретил достойную девушку и теперь не хочет торопить события и обо всем рассказывать в Сети, следуя принципу: счастье любит тишину.А вот друзья Гобозова не на шутку встревожились. В комментариях они посоветовали ему не грустить и пообещали, что в ближайшем времени у него все будет хорошо. К ним присоединился и бывший герой телестройки Иван Барзиков.