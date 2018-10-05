В Липецке на спортивной площадке школы обнаружен труп

Сегодня утром, 5 октября, в Липецке на спортивной площадке школы № 42 случайный прохожий обнаружил труп мужчины. Тело покойного висело на турнике.Личность мужчины пока не установлена, какие-либо документы при нем отсутствовали. На вид погибшему было около 30 лет, он был одет в куртку, спортивные штаны и шапку, а рядом с ним стояла сумка.В настоящее время правоохранители проводят следственные действия, выясняют обстоятельства смерти мужчины и устанавливают его личность. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на его теле не выявлено.