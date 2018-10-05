В центре Ростове умерший человек спровоцировал массовую аварию

За рулём иномарки Kia Rio находился 78-летний водитель, у которого в момент движения автомобиля произошла внезапная остановка сердца. Машина, потерявшая управление, на полном ходу врезалась в попутно двигавшийся автомобиль, а затем совершила наезд на две машины, стоявшие на стоянке.Пострадал только водитель Kia Rio, он скончался до приезда «Скорой помощи». Машины получили довольно серьёзные повреждения. На месте происшествия работают сотрудники полиции.