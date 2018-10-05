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В центре Ростове умерший человек спровоцировал массовую аварию

5 октября утром в Ростове-на-Дону в центре города по улице Красноармейская произошла крупная авария с участием четырёх автомобилей. Один человек погиб.
В центре Ростове умерший человек спровоцировал массовую аварию

За рулём иномарки Kia Rio находился 78-летний водитель, у которого в момент движения автомобиля произошла внезапная остановка сердца. Машина, потерявшая управление, на полном ходу врезалась в попутно двигавшийся автомобиль, а затем совершила наезд на две машины, стоявшие на стоянке.

Пострадал только водитель Kia Rio, он скончался до приезда «Скорой помощи». Машины получили довольно серьёзные повреждения. На месте происшествия работают сотрудники полиции.


 
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Происшествия
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 15:27

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