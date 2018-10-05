Алла Пугачева спустя 8 лет планирует отправиться в гастрольный тур

Около десяти лет тому назад Алла Пугачева заявила, что уходит со сцены, и сдержала свое обещание, хотя многие не верили, что это навсегда. Однако сама Пугачева максимум могла исполнить только одну песню на своем же фестивале под названием «Рождественские встречи». А вот уже в мае текущего года в Санкт-Петербурге прошел концерт примадонны, приуроченный восьмому Петербургскому Международному Юридическому Форуму. Зрители отметили, что артистка получила массу удовольствия от выступления, и «зарядила» позитивом даже самых «холодны» солидных бизнесменов и гостей. В тот же вечер она сообщила со сцены о том, что этот концерт является репетицией грандиозного шоу, которое она готовит к своему семидесятилетию. Однако данное событие не ограничится лишь юбилейным концертом, Пугачева намерена отправиться в гастрольный тур по 20 городам.Также певица обратилась к известному советскому и российскому поэту-песеннику Илье Резнику с просьбой написать ей новую песню. Он в своем интервью рассказал о готовности примадонны вернуться на большую сцену, и отметил, что репертуар играет большую роль в успехе, а их песни живут более тридцати лет и можно назвать их вечными. Ходят слухи, что в рамках тура концерты Аллы Пугачевой могут быть организованы в Московском Крокус-сити-холле, в Санкт-Петербурге – концертный зал «Октябрьский», далеко за океаном в США, Германии и Израиле.