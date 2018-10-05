Неофициальный ремонт может «убить» новые MacBook Pro и iMac Pro
Владельцы MacBook Pro и MacBook Pro, сдавая эти устройства на обслуживание в несертифицированные сервисы, могут получить их обратно в нерабочем состоянии. В Apple, что следует из разосланного в авторизованные центры документа, предусмотрели защиту от неофициального ремонта.
Купертиновцы внедрили фирменное ПО, предназначенное для диагностики брендовых компьютеров и ноутбуков Apple. Утилита Apple Service Toolkit 2, обеспечивающая дополнительную защиту, обязательно должна использоваться сервисами при обслуживании MacBook Pro и MacBook Pro, иначе вмешательство приведет к их поломке: ремонт посчитается незавершенным, и аппараты не запустятся.
Защитное ПО доступно исключительно сертифицированным центрам «яблочной» компании. Остальные ремонтные центры без него не смогут нормально обслужить новые компьютеры и ноутбуки купертиновцев.
Купертиновцы внедрили фирменное ПО, предназначенное для диагностики брендовых компьютеров и ноутбуков Apple. Утилита Apple Service Toolkit 2, обеспечивающая дополнительную защиту, обязательно должна использоваться сервисами при обслуживании MacBook Pro и MacBook Pro, иначе вмешательство приведет к их поломке: ремонт посчитается незавершенным, и аппараты не запустятся.
Защитное ПО доступно исключительно сертифицированным центрам «яблочной» компании. Остальные ремонтные центры без него не смогут нормально обслужить новые компьютеры и ноутбуки купертиновцев.
Технологии
Добавил: Чупира Марьяна Вчера, 23:30