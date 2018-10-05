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Смартфон Wileyfox Spark X можно купить за 5,5 тысяч рублей

Необычное дизайнерское решение применено на двухсимочном смартфоне Wileyfox Spark X. Несмотря на изюминку этой модели, цена на неё стала в среднем около 5,5 тысяч рублей.
Смартфон Wileyfox Spark X можно купить за 5,5 тысяч рублей

Супер бюджетная версия Wileyfox Spark X имеет увеличенный дисплей с диагональю 5,5 дюймов. Разрешение экрана 1280 на 720 пикселей, с японским защитным стеклом. Дисплей принимает одновременно до пяти касаний на экране. Зарядка аккумуляторной батареи на 3000 мАч. Две камеры на 13 и 18 Мп, четырёхядерный процессор с оперативной 2 ГБ и встроенной флеш-памятью на 16 ГБ.

Есть у модели и своя уникальность – это анодированный цинк, из которого сделаны ободок камеры, решётка динамика, рамка по периметру телефона и логотип фирмы на панели.

Купить смартфон от британского производителя Wileyfox Spark X в России можно за 5 990 рублей в чёрном корпусе с отделкой «под камень», и за 5 490 рублей в белом цвете с гладкой поверхностью. Гаджет целый год находится на гарантийном обслуживании.


 
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Технологии
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 17:40

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