Смартфон Wileyfox Spark X можно купить за 5,5 тысяч рублей

Супер бюджетная версия Wileyfox Spark X имеет увеличенный дисплей с диагональю 5,5 дюймов. Разрешение экрана 1280 на 720 пикселей, с японским защитным стеклом. Дисплей принимает одновременно до пяти касаний на экране. Зарядка аккумуляторной батареи на 3000 мАч. Две камеры на 13 и 18 Мп, четырёхядерный процессор с оперативной 2 ГБ и встроенной флеш-памятью на 16 ГБ.Есть у модели и своя уникальность – это анодированный цинк, из которого сделаны ободок камеры, решётка динамика, рамка по периметру телефона и логотип фирмы на панели.Купить смартфон от британского производителя Wileyfox Spark X в России можно за 5 990 рублей в чёрном корпусе с отделкой «под камень», и за 5 490 рублей в белом цвете с гладкой поверхностью. Гаджет целый год находится на гарантийном обслуживании.