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Ольга Орлова возмущена «другом» Жанны Фриске

Экс-солистка коллектива «Блестящие» и телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Орлова «накинулась» на псевдодруга усопшей певицы Жанны Фриске – бывшего исполнителя группы «Турбомода» Александра Попова.

Ольга Орлова возмущена «другом» Жанны Фриске

Несколько дней назад прошел третий по счету благотворительный концерт «Жанна Фриске – я рядом!», который целиком и полностью был посвящен покойной российской артистке. Мероприятие прошло в Театриуме на Серпуховке, куда приехали все родные и близкие люди Жанны, а также ее преданные поклонники. Не посетили такое важное событие только известные подруги почившей певицы – Ольга Орлова и Анна Семенович.

Жанны Фриске не стало больше трех лет назад. Тем не менее, усопшая исполнительница до сих пор живет в памяти у своих родителей, близких друзей и верных фанатов. Вероятней всего, что именно поэтому Александр Попов решил организовать данное мероприятие, но артист не понял, почему подруги Жанны, а именно Ольга Орлова и Анна Семенович, проигнорировали приглашение на концерт памяти певицы.

По словам Попова, он больше, чем просто уверен в том, что якобы близкие подруги Жанны Фриске приходили на похороны певицы в черных очках и косынках только для того, чтобы в очередной раз пропиариться. Более того, экс-солист группы «Турбомода» убежден, что если бы Жанна была еще жива и отмечала, к примеру, свое день рождение, то все бы ее «подруги» сразу же оказались возле нее, чтобы «поторговать» своим лицом.

Ольга Орлова возмущена «другом» Жанны Фриске

И вот несколько часов назад высказывание Александра Попова решили прокомментировать и Ольга Орлова, и Анна Семенович. Подруги Жанны Фриске написали в личных микроблогах посты, в которых заявили, что никого из группы «Блестящие» не пригласили на концерт памяти певицы. В свою очередь Ольга решила подчеркнуть, что не позволит какому-то молодому человеку, который лично не был знаком с Жанной, пиариться на ее имени.

По словам Ольги Орловой, Александр Попов не имеет никаких прав на то, чтобы так говорить о близких подругах покойной певицы, ведь именно они находились возле Жанны в тот самый сложный период ее жизни. Телеведущая «Дома-2» отметила, что певец коллектива «Турбомода» попросту врет и клевещет на нее с Анной Семенович, чтобы в очередной раз попиариться на смерти Фриске.


 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:31

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