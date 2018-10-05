В одной из квартир Санкт-Петербурга обнаружен полуразложившийся труп старушки
Полицейским Санкт-Петербурга пришлось вскрывать квартиру из-за жалоб соседей на распространение из нее резкого запаха. После того, как правоохранители попали внутрь, они обнаружили полуразложившийся труп старушки.
Пожилая женщина 1941 года рождения проживала в квартире одна. В четверг, 4 октября, в полицию обратились жители одного из петербургских домов с сообщением, что уже несколько дней из квартиры их соседки исходил неприятный запах. К тому же пенсионерка давно не появлялась на людях.
Дверь в жилье оказалась запертой, поэтому полицейским пришлось ее вскрыть. В квартире они увидели много хлама, в нем лежал полуразложившийся труп пожилой женщины.
Пожилая женщина 1941 года рождения проживала в квартире одна. В четверг, 4 октября, в полицию обратились жители одного из петербургских домов с сообщением, что уже несколько дней из квартиры их соседки исходил неприятный запах. К тому же пенсионерка давно не появлялась на людях.
Дверь в жилье оказалась запертой, поэтому полицейским пришлось ее вскрыть. В квартире они увидели много хлама, в нем лежал полуразложившийся труп пожилой женщины.
Происшествия
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 17:29