В одной из квартир Санкт-Петербурга обнаружен полуразложившийся труп старушки

Пожилая женщина 1941 года рождения проживала в квартире одна. В четверг, 4 октября, в полицию обратились жители одного из петербургских домов с сообщением, что уже несколько дней из квартиры их соседки исходил неприятный запах. К тому же пенсионерка давно не появлялась на людях.Дверь в жилье оказалась запертой, поэтому полицейским пришлось ее вскрыть. В квартире они увидели много хлама, в нем лежал полуразложившийся труп пожилой женщины.