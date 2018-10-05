Елизавета Боярская рассказала о своей бездонной любви к Максиму Матвееву

По словам Елизаветы Боярской, их отношения с Максимом Матвеевым развивались медленно. Повстречавшись с ним в первый раз, она сразу же влюбилась и провалилась, будто в какую-то бездну, но говорить ему об этом не стала. После первой встречи они не виделись более четырех лет, а во второй раз пересеклись на съемочной площадке фильма «Не скажу». Но и тогда она ничего не сказала. Кроме того, на тот момент Максим Матвеев был женат, поэтому Елизавета Боярская ничего не предпринимала сама.Как призналась актриса, никогда в жизни она не будет добиваться симпатии мужчины. С Матвеевым у них ничего бы не вышло, если бы актер не проявил инициативу.Теперь же семейная пара живет в браке уже 8 лет. У них есть сын Андрей, а в скором времени появится второй ребенок. Елизавета Боярская назвала Максима Матвеева замечательным отцом, который на все готов для своих детей.