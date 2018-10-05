АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Канаде тело 27-летней блогерши несколько лет отторгало грудные импланты
EUR 76.05 USD 66.21
Курс валют на 05.10.2018

Елизавета Боярская рассказала о своей бездонной любви к Максиму Матвееву

Елизавета Боярская призналась, что влюбившись в мужа, словно в бездну упала. Об этом актриса рассказала на передаче Киры Прошутинской «Жена. История любви» на канале ТВ Центр.
Елизавета Боярская рассказала о своей бездонной любви к Максиму Матвееву

По словам Елизаветы Боярской, их отношения с Максимом Матвеевым развивались медленно. Повстречавшись с ним в первый раз, она сразу же влюбилась и провалилась, будто в какую-то бездну, но говорить ему об этом не стала. После первой встречи они не виделись более четырех лет, а во второй раз пересеклись на съемочной площадке фильма «Не скажу». Но и тогда она ничего не сказала. Кроме того, на тот момент Максим Матвеев был женат, поэтому Елизавета Боярская ничего не предпринимала сама.

Как призналась актриса, никогда в жизни она не будет добиваться симпатии мужчины. С Матвеевым у них ничего бы не вышло, если бы актер не проявил инициативу.

Теперь же семейная пара живет в браке уже 8 лет. У них есть сын Андрей, а в скором времени появится второй ребенок. Елизавета Боярская назвала Максима Матвеева замечательным отцом, который на все готов для своих детей.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Вчера, 23:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Алла Пугачева спустя 8 лет планирует отправиться
Неофициальный ремонт может «убить» новые MacBook
Елизавета Боярская рассказала о своей бездонной
В 2020 году жители Хиросимы первыми смогут
В Сети сравнили флагманские версии LG V40 ThinQ и
Вдова Дмитрия Марьянова до сих пор не поставила
Новосибирские ученые создали первую биодобавку из
Вышла дешевая игровая гарнитура Onikuma K1 Pro
УАЗ показал, как обновлённую версию UAZ Patriot
Егор Крид поблагодарил жителей родной Пензы за
«Был эмоциональный срыв»: Илья Яббаров о своем
Новый имидж Юлии Меньшовой покорил ее фанатов
Ефим Шифрин похвастался фанатам в Instagram
Дана Борисова рассказала о несправедливом
OnePlus представил подэкранный датчик
Хейтеры напомнили Виктории Романец все
Суперкар McLaren 720S обзавёлся облегчённой
В Миннесоте пьяные птицы странно себя ведут
Хакеры придумали новый способ взлома WhatsApp
Назван замедляющий старение компонент овощей и
Беременная в четвертый раз Наталья Антонова
Николай Должанский признал, что никогда не был
В Instagram появилась функция слежения
Ольга Бузова анонсировала свое выступление в
В стрессовой ситуации человек пахнет луком и
Силуанов указал на формирующие курс рубля факторы
Honda научит автомобили «видеть» сквозь стены
Учёные: Виноград помогает бороться с раком лёгких
Силуанов рассказал о планах Минфина РФ развивать
Юдашкин с молодой женой посетил званый ужин
Просмотреть все новости