АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Канаде тело 27-летней блогерши несколько лет отторгало грудные импланты
EUR 76.05 USD 66.21
Курс валют на 05.10.2018

Эксперт прокомментировал решение Индонезии приостановить договор по поставкам Су-35

Власти Индонезии приостановили реализацию соглашения по поставке истребителей Су-35 из России из-за угрозы ввода санкций со стороны США. Комментируя ситуацию, Андрей Кошкин, заведующий кафедрой социологии и политологии РЭУ им. Плеханова, отметил, что Вашингтон желает блокировать РФ по всем направлениям.
Эксперт прокомментировал решение Индонезии приостановить договор по поставкам Су-35

Руководство США, считает эксперт, обеспокоено огромной конкуренцией на мировом рынке вооружений, где Россия давно оказалась в числе лидеров. Понимая, что российская техника добротная и пользуется огромным спросом, американцы всеми силами стараются давить на страны, желающие осуществить ее закупку. Вашингтон вводит санкции и угрожает новыми, чтобы выдавить Москву, «купировать по всем направлениям», блокируя поступление инвестиций для подрыва экономики.

Давление со стороны США нацелено на запугивание своих противников и союзников за потенциальное сотрудничество с РФ. Однако не все государства пошли на поводу Белого дома и продолжили взаимодействовать с россиянами. Властей Китая, например, возмутило вмешательство американцев во внутренние дела страны, а руководство Индии, невзирая на угрозы, подписывает с Россией многомиллионные контракты.

Кошкин в интервью «Политэксперту» подчеркнул, что некоторые государства с менее развитой экономикой имеют меньше самостоятельности, поэтому вынуждены поддаваться требованиям США. К таким странам относится и Индонезия. Ее руководство из-за вероятных американских санкций отложило поставки российских истребителей, первые из которых должны были поступить уже в октябре. Однако контракт по закупке техники не утратил юридической силы и может быть реализован немного позже.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Политика
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 15:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Смартфоны Google Pixel 3 и Pixel 3 XL выйдут в
Тимур Еремеев в интервью прокомментировал
Ученые: Современный человек унаследовал иммунную
В Липецке на спортивной площадке школы обнаружен
OnePlu представил подэкранный датчик сканирования
Виктория Романец и Антон Гусев, только приехав,
В Пензенской области в местной реке утонул
Эксперт прокомментировал решение Индонезии
В центре Ростове умерший человек спровоцировал
Учёные: Отцы с низким уровнем «мужского» гормона
Windows 10 после выхода October Update 2018
Состояние Александра Гобозова очень беспокоит его
Алиса Фрейндлих не пришла на спектакль
Ольга Орлова возмущена «другом» Жанны Фриске
Синоптики: В Воронеж придет бабье лето
Юлия Ефременкова опровергла слухи о своем
Российский топливный союз попросил отменить
Алена Савкина решительно избавилась от нарощенных
В Красноярске коммунальщики подняли тариф на воду
Эксперты: Метеорный поток Дракониды приближается
Пора критически посмотреть на лайф-коучей: мнение
Ольга Бузова организовала эскорт с проверками из
В YouTube появился первый трейлер третьего сезона
Под Ленинск-Кузнецким Lexus врезался в Honda Fit
В Канаде тело 27-летней блогерши несколько лет
После многочисленных угроз Элина Камирен вместе с
В Челябинской области КАМАЗ смял легковой
Глава столичного Депобразования Исаак Калина
В Новосибирске около ТЦ «Невский» загорелся КамАЗ
В Таиланде мужчины красят ногти, чтобы уберечься
Просмотреть все новости