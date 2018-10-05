Эксперт прокомментировал решение Индонезии приостановить договор по поставкам Су-35
Власти Индонезии приостановили реализацию соглашения по поставке истребителей Су-35 из России из-за угрозы ввода санкций со стороны США. Комментируя ситуацию, Андрей Кошкин, заведующий кафедрой социологии и политологии РЭУ им. Плеханова, отметил, что Вашингтон желает блокировать РФ по всем направлениям.
Руководство США, считает эксперт, обеспокоено огромной конкуренцией на мировом рынке вооружений, где Россия давно оказалась в числе лидеров. Понимая, что российская техника добротная и пользуется огромным спросом, американцы всеми силами стараются давить на страны, желающие осуществить ее закупку. Вашингтон вводит санкции и угрожает новыми, чтобы выдавить Москву, «купировать по всем направлениям», блокируя поступление инвестиций для подрыва экономики.
Давление со стороны США нацелено на запугивание своих противников и союзников за потенциальное сотрудничество с РФ. Однако не все государства пошли на поводу Белого дома и продолжили взаимодействовать с россиянами. Властей Китая, например, возмутило вмешательство американцев во внутренние дела страны, а руководство Индии, невзирая на угрозы, подписывает с Россией многомиллионные контракты.
Кошкин в интервью «Политэксперту» подчеркнул, что некоторые государства с менее развитой экономикой имеют меньше самостоятельности, поэтому вынуждены поддаваться требованиям США. К таким странам относится и Индонезия. Ее руководство из-за вероятных американских санкций отложило поставки российских истребителей, первые из которых должны были поступить уже в октябре. Однако контракт по закупке техники не утратил юридической силы и может быть реализован немного позже.
Руководство США, считает эксперт, обеспокоено огромной конкуренцией на мировом рынке вооружений, где Россия давно оказалась в числе лидеров. Понимая, что российская техника добротная и пользуется огромным спросом, американцы всеми силами стараются давить на страны, желающие осуществить ее закупку. Вашингтон вводит санкции и угрожает новыми, чтобы выдавить Москву, «купировать по всем направлениям», блокируя поступление инвестиций для подрыва экономики.
Давление со стороны США нацелено на запугивание своих противников и союзников за потенциальное сотрудничество с РФ. Однако не все государства пошли на поводу Белого дома и продолжили взаимодействовать с россиянами. Властей Китая, например, возмутило вмешательство американцев во внутренние дела страны, а руководство Индии, невзирая на угрозы, подписывает с Россией многомиллионные контракты.
Кошкин в интервью «Политэксперту» подчеркнул, что некоторые государства с менее развитой экономикой имеют меньше самостоятельности, поэтому вынуждены поддаваться требованиям США. К таким странам относится и Индонезия. Ее руководство из-за вероятных американских санкций отложило поставки российских истребителей, первые из которых должны были поступить уже в октябре. Однако контракт по закупке техники не утратил юридической силы и может быть реализован немного позже.
Политика
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 15:30