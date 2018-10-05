Юлия Ефременкова опровергла слухи о своем возвращении в Москву

«Некоторые группы пишут о том, что я уже в Москве, а сменила меня Ольга Орлова. А я тем временем передаю вам пламенный Сейшельский привет! И хочу поинтересоваться, как думаете вы, кто из ведущих сменит меня на Острове Любви?» - написала она на своей странице в соцсети Instagram.

На данный момент именно она находится на Сейшелах и помогает ребятам разбираться в их отношениях, что не очень радует многочисленных поклонников реалити-шоу. Однако несколько дней назад появились слухи, что девушка уже отправилась в Москву, а на смену ей отправилась Ольга Орлова, по которой давно уже сохнет Саймон Марданшин.Впрочем, Юля, узнав о таких новостях, поспешила их опровергнуть, заявив, что все еще находится в тропиках и в столицу пока не собирается.Многие фанаты расстроились, что эфиры с Ефременковой придется смотреть еще как минимум одну неделю, ведь разница между выходом новой серии и реальным временем составляет ровно 7 дней. Однако нашлись и те, кто решил, что ведущая блефует, дабы сохранить интригу, ведь Сергей Кучеров, который прилетал к ней в гости, уже постит фотографии из Москвы и вряд ли бы он вернулся с Сейшел один, скорее всего, его новая-старая возлюбленная была с ним.