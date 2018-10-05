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Юлия Ефременкова опровергла слухи о своем возвращении в Москву

Эфиры «Дом-2. Остров любви» не всегда интересны зрителям, и связано это не только с тем, что там живут скучные участники, но и с ведущими, которые там находятся в командировке. Не секрет, что на данный момент самые низкие рейтинги у Юлии Ефрменковой, которая за полгода работы на проекте так и не научилась скрывать свое личное отношение к подопечным.

На данный момент именно она находится на Сейшелах и помогает ребятам разбираться в их отношениях, что не очень радует многочисленных поклонников реалити-шоу. Однако несколько дней назад появились слухи, что девушка уже отправилась в Москву, а на смену ей отправилась Ольга Орлова, по которой давно уже сохнет Саймон Марданшин.

Юлия Ефременкова опровергла слухи о своем возвращении в Москву

Впрочем, Юля, узнав о таких новостях, поспешила их опровергнуть, заявив, что все еще находится в тропиках и в столицу пока не собирается.

«Некоторые группы пишут о том, что я уже в Москве, а сменила меня Ольга Орлова. А я тем временем передаю вам пламенный Сейшельский привет! И хочу поинтересоваться, как думаете вы, кто из ведущих сменит меня на Острове Любви?» - написала она на своей странице в соцсети Instagram.

Многие фанаты расстроились, что эфиры с Ефременковой придется смотреть еще как минимум одну неделю, ведь разница между выходом новой серии и реальным временем составляет ровно 7 дней. Однако нашлись и те, кто решил, что ведущая блефует, дабы сохранить интригу, ведь Сергей Кучеров, который прилетал к ней в гости, уже постит фотографии из Москвы и вряд ли бы он вернулся с Сейшел один, скорее всего, его новая-старая возлюбленная была с ним.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:24

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