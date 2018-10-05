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Вдова Дмитрия Марьянова до сих пор не поставила на его могиле памятник

Популярный российский актер Дмитрий Марьянов ушел из жизни 15 октября 2017 года в возрасте 47 лет. Несмотря на то, что с момента смерти артиста прошел уже почти год, его вдова Ксения Брик так и не поставила на могиле памятник.
Вдова Дмитрия Марьянова до сих пор не поставила на его могиле памятник

При жизни Дмитрий Марьянов не составил завещание, у него были большие планы на будущее. Друзья актера рассказывают, что в эти планы входил и развод с женой из-за разлада в семье, однако Ксения Брик эту информацию не подтверждает. Точно известно лишь то, что в реабилитационном центре «Феникс», где Дмитрий Марьянов провел последние дни жизни, Ксения Брик ни разу не появилась, а на его могиле до сих пор не поставила памятник.

После смерти актера вдова устранилась от хлопот, связанных с похоронами. На поминки она даже не пригласила друзей Дмитрия Марьянова, поэтому им пришлось собраться самостоятельно и помянуть покойного.

По словам друзей артиста, в семейной жизни Ксении Брик и Дмитрия Марьянова было много сложных моментов. Один из них касается дочери Анфисы, которую Ксения пыталась выдать за родного ребенка актера. В окружении Дмитрия Марьянова вспоминают, как однажды Анфиса выбежала к другу актера, крича о комфортной жизни с матерью в квартире актера. В тот момент Дмитрий Марьянов уже находился в «Фениксе».

Тем не менее, сейчас Ксения Брик оформила вид на жительство в России (сама она родом из Украины) и живет в шикарной квартире актера в престижном районе столицы.


 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 22:00

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