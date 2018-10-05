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Российский прибор FREND нашёл водяной лёд на Марсе

На орбите Марса находится исследовательский космический аппарат Trace Gas Orbiter, на котором установлен специальный прибор FREND. Именно эта российская разработка и обнаружила запасы водяного льда на планете.
Российский прибор FREND нашёл водяной лёд на Марсе

Игорь Митрофанов, руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований, рассказал, что внутри Марса может находиться водяной лёд. Раньше считалось, что это вещество может быть только на северном полюсе на широте 60 градусов. По новым данным с прибора можно судит о том, что лёд имеется на широте в 30 градусов, ближе к экватору.

Наличие воды в виде свободного льда, как минимум в двух районах, ниже 30 градусной широты северного полушария на Марсе, подтверждает тот факт, что всё-таки жизнь на планете может существовать.


 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 17:10

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