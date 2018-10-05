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Алена Савкина решительно избавилась от нарощенных волос и сделала модное окрашивание

В тот момент, когда отношения участников телепроекта «Дом-2» Ильи Яббарова и Алены Савкиной только начинались, молодой человек пообещал своей новоиспеченной возлюбленной сделать из нее не просто вторую Рапунцель, а лучшую ее версию.

И девушка согласилась играть по правилам опытного избранника, поэтому первым делом отправилась к стилисту, который нарастил ей волосы, по длине ничуть не уступающей шевелюре Ольги Рапунцель.

Алена Савкина решительно избавилась от нарощенных волос и сделала модное окрашивание

Однако Алене стать длинноволосой красавицей так и не удалось, поскольку чужие волосы, по мнению многочисленных зрителей реалити-шоу, смотрелись на ее голове просто отвратительно. Но участницу это заботило мало, так как она принялась выполнять следующий пункт в списке Ильи, а именно к зачатию ребенка.

В конечном итоге вышло так, что у истории с беременностью не получилось счастливого конца и Савкина вынуждена ждать появления малыша в одиночестве, наблюдая за тем, как бывший возлюбленный строит отношения уже с другой девушкой.

Алена Савкина решительно избавилась от нарощенных волос и сделала модное окрашивание

Впрочем, младшая сестра Ольги Рапунцель все же удалось собрать всю волю в кулак, привести в порядок свои чувства и мысли. Она даже передумала покидать телестройку, хотя после проигрыша в конкурсе «Человек года», решительно планировала уходить.

Пришла очередь и внешнего вида. Свое преображение Алена снова начала с волос. В частности, она обратилась к экс-участнице «Дома-2» Алене Ашмариной, которая держит свой салон красоты и недавно сама стала мамой, и та создала для нее абсолютно новый образ.

Алена Савкина решительно избавилась от нарощенных волос и сделала модное окрашивание

Спустя некоторое время на своей странице в Instagram беременная девушка похвасталась результатом работы, который превзошел все ожидания. Оказывается Савкина не только вернула свою прежнюю длину, но еще и сделала модное окрашивание, заметно преобразившее ее лицо.

Также Ашмарина добавила Алене объема к «родным» волосам и теперь та может действительно гордиться своей пышной и ухоженной прической.

Алена Савкина решительно избавилась от нарощенных волос и сделала модное окрашивание

Стоит отметить, что подписчикам Савкиной очень понравилось то, как она стала выглядеть. В комментариях к публикации они засыпали будущую мамочку комплиментами и похвалили бывшую звезду телепроекта за такую высококлассную работу.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:06

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