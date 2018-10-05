Ольга Бузова организовала эскорт с проверками из своего реалити-шоу

Не секрет, что мужчины, которые пришли на новое телешоу «Замуж за Бузову» завоевать руку и сердце прославленной телезнаменитости всеми силами то и дело пытались угодить Ольге, однако теледива только лишь «взрывала» участникам мозг и вовсю «вертела» ими как хотела. На днях журналистам удалось пообщаться с ведущей реалити-шоу Мариной Кравец, однако итоги ее оказались не совсем в пользу восходящей исполнительнице и всего того, что теледива делала в течении нескольких недель в рамках своего телепроекта.Если хорошенечко проанализировать слова Марины Кравец, то становится понятно, что все происходящее на реалити должно было напоминать нечто вреде «эскорта с проверками», где каждый из участников выполняет все желания Ольги Бузовой, однако вместо этого мужчины получили лишь то, что певица то и дело пудрила им голову.Абсолютно все телезрители телепроекта «Замуж за Бузову» помнят, как на прошлой неделе долларовый миллионер Евгений Назаров решил попрощаться с Ольгой Бузовой и променять общение с поющей телеведущей на 2 миллиона рублей. Да и Анна Седокова на днях подчеркнула, что практически все участники телешоу напоминают ей не «живых людей», а каких-то «московских стриптизеров».По словам Марины Кравец, ей вполне нравится наблюдать за тем, как мотивированные мужчины пытаются добиться одну из самых ярких девушек страны. Участники, как настоящие воины в Средние века, продолжают бороться за понравившуюся им девушку, только делают это на более высоком уровне и в не антисанитарных условиях.Также ведущая реалити-шоу «Замуж за Бузову» отметила, что само название нового телепроекта является невероятно удачным, так как в нем скрывается некая забавная игра слов. Марина Кравец уверена, что несмотря на то, что Ольга Бузова является мегапопулярной девушкой России, теледиве захотелось, чтобы за ее руку поборолись, так как убеждена, что настоящие мужчины на Руси до сих пор существуют, что решила доказать всем своим поклонницам.