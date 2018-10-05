В Сети сравнили флагманские версии LG V40 ThinQ и Galaxy Note 9

При этом по производительности камер, а также процессоров, модели разняться. Эксперты заметили, что LG V40 ThinQ, а также Galaxy Note 9 относятся к самым стильным смартфонам. LG V40 ThinQ имеет угловатый дизайн. На правой стороне устройства имеется несколько кнопок. Galaxy Note 9 выполнили в округлом стиле, который привычен для Samsung. Плавность, а также легкость дополнена стильным безрамочным дисплеем. Смартфоны осуществляют работу на основе процессора Snapdragon 845. В базовой версии устройства ОЗУ составляет 6 Гб. LG выпустила также версию с современным чипом Exynos 9810. Её продают на территории Европы. В самой дорогой версии LG V40 ThinQ наделили ПЗУ на 512 Гб.Устройства LG V40 ThinQ и Galaxy Note 9 по автономности являются лидерами своих линеек. В них установлены АКБ на 4 000 мАч. Устройства включают технологию Qualcomm Quick Charge 3.0, которая позволяет заряжать гаджеты до полного объема на протяжении 40 мин.