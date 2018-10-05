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В Канаде тело 27-летней блогерши несколько лет отторгало грудные импланты
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В Канаде тело 27-летней блогерши несколько лет отторгало грудные импланты

Тело 27-летней блогерши из Канады несколько лет отторгало грудные импланты, чем вызвало появление многих болезней. По ночам девушка очень сильно потела, на лице появились акне, стали выпадать волосы, а позже она заметила сильные боли в спине и диарею.
В Канаде тело 27-летней блогерши несколько лет отторгало грудные импланты

В Канаде 27-летняя блогерша несколько лет назад решилась на увеличение груди, но вставив импланты, девушка сильно пожалела о своём решении. Реабилитационный период после операции проходил нормально, а уже через несколько месяцев тело Кариссы Пукас начало сигнализировать ей о том, что что-то идёт не так. Сначала она заметила регулярно выпадающие волосы, чего ранее не наблюдалось, а по ночам вынуждена была стелить на кровать плотное полотенце из-за повышенной потливости. В добавок ко всему 27-летняя блогерша ужаснулась, увидев, что лицо покрылось ужасными подростковыми акне, а усугубляла ситуацию непрекращающаяся диарея. В одном из видеороликов девушка пожаловалась подписчикам на странные симптомы, отметив, что питается она правильно, не забывая и о физических нагрузках, а те посоветовали ей обследоваться, намекнув, что таким образом тело может отторгать грудные импланты.

Позже Карисса Пукас узнала, что у многих женщин, переживших увеличение груди, после операции проявились практически те же симптомы. Уставшая от проблем со здоровьем блогерша тут же обратилась в клинику, где ей удалили импланты, и уже через несколько месяцев отметила у себя полное исчезновение всех недугов. Опираясь на собственный опыт, 17-летняя блогерша предупредила своих подписчиков о том, что при наличии первых тревожных знаков после пластической операции стоит немедленно обратиться к врачу и помочь телу, которое отторгает чужой для него предмет.


 
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Добавил: Oksana Сегодня, 13:06

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