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Астрономы: Знаменитые кольца Сатурна на грани исчезновения

Астрономы из ведомства NASA, используя данные полученные с зонда «Cassini», выяснили, что содержащиеся в кольцах Сатурна вещества падают в его атмосферу, что может привести к их полному исчезновению. Результаты расчетов опубликованы в научных изданиях.
Астрономы: Знаменитые кольца Сатурна на грани исчезновения

Космический аппарат «Cassini» (INMS) находился в исследовательском путешествии 20 лет, и за это время успел совершить 22 оборота вокруг Сатурна. Он смог изучить химический состав верхней атмосферы гиганта и скорость взаимодействия частиц и молекул между собой. Как утверждает Хайнт Уэйт главный автор исследования данных, движение частиц, которое считалось дождем, на самом деле является ливнем. Разработка INMS имела цель изучения газов около небесного тела, но также удалось изучить частицы, из которых состоят его кольца. Их скорость позволяла с огромной силой биться о поверхность аппарата, и при ударе они испарялись. Ученые выяснили, что среди прочих компонентов, в кольцах Сатурнах имеется вода. Также обнаружено огромное содержание газов, с помощью которых можно на Земле разжечь огонь – пропан, бутан.

Детектор INMS установленный на зонд «Cassini» стал конечным измерителем данных, однако получить их оказалось не так просто, так как компоненты частиц на большой скорости бились о датчик. Но полученная информация, дала понять исследователям, что состав колец в разных частях орбиты Сатурна говорит о их изменении и, вероятнее всего, об исчезновении в ближайшее время. Около месяца астрономы изучали происходящее в кольцевой структуре газового гиганта, и выяснилось, что орбиты D и С несут массовые потери. Это приводит к изменению углеродного баланса, что влечет за собой полное исчезновение знаменитых колец Сатурна в ближайшие миллионы лет, а для космоса такие темпы молниеносны.


 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 16:47

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