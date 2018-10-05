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После многочисленных угроз Элина Камирен вместе с дочерью вернулась в Москву

Некоторое время назад в Сети разгорелся скандал между экс-участниками телепроекта «Дом-2» и по совместительству бывшими супругами Элиной Камирен и Александром Задойновым. Причиной стала их общая дочь Саша, которая живет вместе с мамой и не получает от папы никакой материальной помощи.

На своей странице в социальной сети Instagram, на которую подписано более одного миллиона пользователей, девушка рассказала о том, что муж видится со своим ребенком 1-2 раза в месяц, а также абсолютно не платит алименты.
После многочисленных угроз Элина Камирен вместе с дочерью вернулась в Москву

После этих слов, как утверждает Элина, она стала получать угрозы и ей действительно кажется, что эти неизвестные люди могут причинить вред ей и всей ее семье.

«Девочки, расскажу, как собственно обстоят дела на сегодняшний день... Александр так ни разу и не позвонил, за то с разных номеров (какие-то засекреченные, какие-то нет) звонят и угрожают мне и моей семье! Звонят моей директору... Пишу в соцсети, чтоб было понимание, если со мной или моей семьёй хоть что-то произойдёт, вы все знаете от куда ветер дует», - написала Камирен.


Многие поклонники советовали экс-звезде телестройки обратиться за помощью в правоохранительные органы, однако она решила вопрос более кардинально. Элина не стала ждать, пока недоброжелатели перейдут от слов к действиям, поэтому вместе со своей дочерью вернулась в Москву на неопределенное время.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:02

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