Глава столичного Депобразования Исаак Калина поздравил учителей Москвы с профессиональным праздником

По словам господина Калины, он хотел бы выразить благодарность педагогам за их напряженный и эффективный труд. Министр отметил, что проявляет большое уважение к профессии учителя, потому что может своими глазами видеть, с каким интересом дети ходят на учебу в столичные школы. Для каждого ребенка учитель является воспитателем. Пусть он строг, но справедлив. Для московской системы образования крайне важно способствовать налаживанию надежного партнерства между семьями мегаполиса и местными школами, — подчеркнул министр.В своем обращении Исаак Калина напомнил, что столичные школьники демонстрируют выдающиеся результаты на городских, федеральных и международных соревнованиях. В основе этих успехов лежит тяжелый труд учителей. Министр поблагодарил педагогов и поздравил их с праздником.