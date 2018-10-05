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Глава столичного Депобразования Исаак Калина поздравил учителей Москвы с профессиональным праздником

На сайте «Школа большого города» выложен текст обращения руководителя столичного Депобразования Исаака Калины к московскому преподавательскому сообществу. Министр поздравил учителей с их профессиональным праздником.
Глава столичного Депобразования Исаак Калина поздравил учителей Москвы с профессиональным праздником

По словам господина Калины, он хотел бы выразить благодарность педагогам за их напряженный и эффективный труд. Министр отметил, что проявляет большое уважение к профессии учителя, потому что может своими глазами видеть, с каким интересом дети ходят на учебу в столичные школы. Для каждого ребенка учитель является воспитателем. Пусть он строг, но справедлив. Для московской системы образования крайне важно способствовать налаживанию надежного партнерства между семьями мегаполиса и местными школами, — подчеркнул министр.

В своем обращении Исаак Калина напомнил, что столичные школьники демонстрируют выдающиеся результаты на городских, федеральных и международных соревнованиях. В основе этих успехов лежит тяжелый труд учителей. Министр поблагодарил педагогов и поздравил их с праздником.


 
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Добавил: Роман Сегодня, 12:45

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