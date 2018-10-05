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Xiaomi POCO F1 Rosso Red получит розовую и голубую версию

Новый смартфон Xiaomi POCO F1 Rosso Red начнут продавать уже в ближайшее время. Западные дилеры отмечают, что устройство получит также розовую и голубую модификацию.
Xiaomi POCO F1 Rosso Red получит розовую и голубую версию

Корпус POCO F1 Rosso Red выполнили из кевлара. Все версии оснащаются ОЗУ на 8 Гб, а также ПЗУ на 256 Гб. Новый гаджет появится сначала в дилерской популярной сети POCO India. В Европе устройство появится в начале будущего года. Смартфон будет расцениваться от $285 до $326. Цена зависит в данном случае от объема ПЗУ. Версию POCO F1 Rosso Red наделили камерой с двойным модулем. Устройство POCO F1 Rosso Red оснащают камерой, имеющей двойной модуль на 12, а также 20 Мп соответственно. Автономность девайса обеспечивает аккумуляторная батарея на 4 000 мАч. Смартфон оснащается технологией Quick Charge 3.0.

Новое устройство отличается от базовой версии цветовыми характеристиками. Представителями компании отмечается, что в будущем году в рамках официальной премьеры POCO F1 новой генерации представят сразу 6 версий с различными корпусами.


 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:00

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