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Вышла дешевая игровая гарнитура Onikuma K1 Pro

Компания Onikuma выпустила бюджетную игровую гарнитуру K1 Pro с подсветкой. Стартовая цена на новые наушники составляет всего 30 долларов.
Вышла дешевая игровая гарнитура Onikuma K1 Pro

Главной особенностью гарнитуры Onikuma K1 Pro называют совместимость с большим количеством устройств, чему способствует наличие 3,5 мм разъема. Наушники можно подключить к игровым консолям (к Xbox при помощи адаптера, которого в комплекте нет), компьютеру, ноутбуку или планшету.

Наушники имеют 50-мм динамики, обладающие эффектом объемного звучания, который позволит игрокам находить позиции врагов. Кроме того, устройство имеет микрофон с системой шумоподавления. В качестве приятного бонуса гарнитура выпускается с двумя видами подсветки: красной и синей.


 
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Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 21:20

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