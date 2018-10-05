Вышла дешевая игровая гарнитура Onikuma K1 Pro

Главной особенностью гарнитуры Onikuma K1 Pro называют совместимость с большим количеством устройств, чему способствует наличие 3,5 мм разъема. Наушники можно подключить к игровым консолям (к Xbox при помощи адаптера, которого в комплекте нет), компьютеру, ноутбуку или планшету.Наушники имеют 50-мм динамики, обладающие эффектом объемного звучания, который позволит игрокам находить позиции врагов. Кроме того, устройство имеет микрофон с системой шумоподавления. В качестве приятного бонуса гарнитура выпускается с двумя видами подсветки: красной и синей.