В Таиланде мужчины красят ногти, чтобы уберечься от призраков

В небольших деревнях в Таиланде местные жители обвиняют в загадочных мужских смертях призраков, опираясь на существующие легенды и поверья. Способы борьбы со злыми духами в провинциях существуют разные, от табличек с надписями «Здесь людей нет», до ношения мужчинами женской одежды. Последнее же приветствуется представителями сильного пола, проживающими в деревне На Чоак Яй, где считается, что злой дух будет обманут видом женского гардероба и не унесёт жизнь невинного человека. В других же поселениях мужчины красят ногти лаком, веря, что подобное убережёт их от призраков.Врачи же, в частности, директор больницы Nongkwang, рекомендуют жителям окрестностей Таиланда обращать больше внимания на свой образ жизни, рацион питания, а также вредные привычки, а не верить в мистические истории про призраков, перекладывая на них любую ответственность за загадочные смерти молодых людей.