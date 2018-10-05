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В Таиланде мужчины красят ногти, чтобы уберечься от призраков

В Таиланде мужчины красят ногти лаком и носят женскую одежду, чтобы уберечь себя от призраков. Местный фольклор богат историями о злых духах, охотящихся за молодыми парнями, потому жители маленьких деревушек придумывают собственные методы защиты от мистических сил.

В Таиланде мужчины красят ногти, чтобы уберечься от призраков


В небольших деревнях в Таиланде местные жители обвиняют в загадочных мужских смертях призраков, опираясь на существующие легенды и поверья. Способы борьбы со злыми духами в провинциях существуют разные, от табличек с надписями «Здесь людей нет», до ношения мужчинами женской одежды. Последнее же приветствуется представителями сильного пола, проживающими в деревне На Чоак Яй, где считается, что злой дух будет обманут видом женского гардероба и не унесёт жизнь невинного человека. В других же поселениях мужчины красят ногти лаком, веря, что подобное убережёт их от призраков.

Врачи же, в частности, директор больницы Nongkwang, рекомендуют жителям окрестностей Таиланда обращать больше внимания на свой образ жизни, рацион питания, а также вредные привычки, а не верить в мистические истории про призраков, перекладывая на них любую ответственность за загадочные смерти молодых людей.


 
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Добавил: Oksana Сегодня, 12:25

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