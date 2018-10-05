ТОП-3 лучших приложений для iPhone с использованием технологии Feca ID

Эта функция была установлена на первых смартфонах iPhone Х. Предполагалось, что она будет использоваться только для снятия блокировки с аппарата, но создатели решили установить сервисы для неё.Первое место отдано программе Celebrity Lookalike. Она умеет сравнивать лицо владельца с известными личностями шоу-бизнеса или политики. Второе место заслужило приложение True Key, благодаря которому блокировка устанавливается не на сам гаджет, а на определённую программу.Тройку лидеров завершает FaceApp: Neural Face. Эта развлекательная функция делает пользователя смартфона моложе или старше, даже есть возможность изменить пол.