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ТОП-3 лучших приложений для iPhone с использованием технологии Feca ID

Пользователи смартфонов от Apple оценили технологию Feca ID. Производители составили ТОП-3 лучших приложений для iPhone с использованием датчика Feca ID.
ТОП-3 лучших приложений для iPhone с использованием технологии Feca ID

Эта функция была установлена на первых смартфонах iPhone Х. Предполагалось, что она будет использоваться только для снятия блокировки с аппарата, но создатели решили установить сервисы для неё.

Первое место отдано программе Celebrity Lookalike. Она умеет сравнивать лицо владельца с известными личностями шоу-бизнеса или политики. Второе место заслужило приложение True Key, благодаря которому блокировка устанавливается не на сам гаджет, а на определённую программу.

Тройку лидеров завершает FaceApp: Neural Face. Эта развлекательная функция делает пользователя смартфона моложе или старше, даже есть возможность изменить пол.


 
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Технологии
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 17:08

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