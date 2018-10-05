ТОП-3 лучших приложений для iPhone с использованием технологии Feca ID
Пользователи смартфонов от Apple оценили технологию Feca ID. Производители составили ТОП-3 лучших приложений для iPhone с использованием датчика Feca ID.
Эта функция была установлена на первых смартфонах iPhone Х. Предполагалось, что она будет использоваться только для снятия блокировки с аппарата, но создатели решили установить сервисы для неё.
Первое место отдано программе Celebrity Lookalike. Она умеет сравнивать лицо владельца с известными личностями шоу-бизнеса или политики. Второе место заслужило приложение True Key, благодаря которому блокировка устанавливается не на сам гаджет, а на определённую программу.
Тройку лидеров завершает FaceApp: Neural Face. Эта развлекательная функция делает пользователя смартфона моложе или старше, даже есть возможность изменить пол.
Эта функция была установлена на первых смартфонах iPhone Х. Предполагалось, что она будет использоваться только для снятия блокировки с аппарата, но создатели решили установить сервисы для неё.
Первое место отдано программе Celebrity Lookalike. Она умеет сравнивать лицо владельца с известными личностями шоу-бизнеса или политики. Второе место заслужило приложение True Key, благодаря которому блокировка устанавливается не на сам гаджет, а на определённую программу.
Тройку лидеров завершает FaceApp: Neural Face. Эта развлекательная функция делает пользователя смартфона моложе или старше, даже есть возможность изменить пол.
Технологии
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 17:08