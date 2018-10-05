В Подмосковье рухнул военный самолет МиГ-29

В Подмосковье рухнул военный самолет МиГ-29. Информацию передал источник в авиадиспетчерских службах.



Согласно предоставленным данным, истребитель совершил вылет из аэродрома в Жуковском. Как стало известно, в результате технической неисправности пилоты потеряли контроль над управлением воздушным судном. Пилотам удалось катапультироваться, а самолёт рухнул в Коломенском районе, в районе деревни Дмитровцы. Результате произошедшего пилоты остались живы, среди местных жителей также никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.



Представитель Объединенной авиастроительной корпорации прокомментировал произошедшее. Самолет МиГ-29 совершал учебно-тренировочный полет, в ходе которого и возникла неполадка в системе управления. Благодаря тому, что пилоты сумели увезти воздушное судно от жилых построек, жертв и разрушений удалось избежать. По факту крушения назначена проверка, которая проводится специальной комиссией, для выяснения причин и обстоятельств произошедшего.





