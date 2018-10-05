Обнародованы результаты реализации проекта «Разделяй с нами» системы Coca-Cola в РФ
В ноябре 2016 года представительство Coca-Cola в нашей стране запустило в реализацию программу «Разделяй с нами». Она направлена на популяризацию раздельного сбора отходов (РСО) и создание возможностей для инфраструктурного решения этого вопроса. В рамках инфраструктурной части производится установка контейнеров и сбор отходов в учреждениях образования и дворах жилых домов. С момента начала реализации программы было собрано и переработано свыше 38000 тонн отходов.
К числу ключевых партнеров проекта «Разделяй с нами» относится ГК «ЭкоТехнологии». В ее структуру входит Тверской завод вторичной переработки (ТЗВП), в стенах которого состоялась экскурсия для СМИ, посвященная РСО.
По мнению отечественных экспертов, РСО — эффективная альтернатива деструктивным мусорным полигонам. Успеху программы способствует диалог производителей, власти и бизнеса.
К числу ключевых партнеров проекта «Разделяй с нами» относится ГК «ЭкоТехнологии». В ее структуру входит Тверской завод вторичной переработки (ТЗВП), в стенах которого состоялась экскурсия для СМИ, посвященная РСО.
По мнению отечественных экспертов, РСО — эффективная альтернатива деструктивным мусорным полигонам. Успеху программы способствует диалог производителей, власти и бизнеса.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 12:05