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Александр Серов подал заявление в Следком на беременную звезду «Дома-2» Дарью Друзьяк

Не утихают страсти между известным певцом Александром Серовым и звездой "Дома-2" Дарьей Друзьяк.

Накануне 64-летний певец признался, что обвиняет 29-летнюю Дашу не только в клевете, но и в воровстве.

Александр Серов подал заявление в Следком на беременную звезду «Дома-2» Дарью Друзьяк

Девушка из телепроекта обвинила артиста в том, что он ее избивал и домогался, когда она жила с ним. Потом стало известно, что она беременна. Друзьяк говорит, что ребёнок от Серова.

Сам певец подтвердил свои интимные отношения с ней, но отрицал обвинения и говорил, что хотел помочь Дарье. На программе «Пусть говорят» Александр сказал, что подал на девушку заявление в Следственный комитет за то, что она опозорила его на всю страну.

Теперь мужчина хочет, чтобы она ответила за клевету.

Александр Серов подал заявление в Следком на беременную звезду «Дома-2» Дарью Друзьяк

А ещё Александр подозревает Друзьяк в воровстве. Музыкант говорит, что в той квартире, где проживала Дарья, лежали 320 тысяч рублей, которые он отложил.

«Деньги пропали... А так как у Друзьяк была судимость за воровство, что нам удалось выяснить, я подозреваю, что она взяла эти деньги», — говорит Серов и абсолютно не верит в то, что Даша беременна от него.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:06

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