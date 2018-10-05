Александр Серов подал заявление в Следком на беременную звезду «Дома-2» Дарью Друзьяк

«Деньги пропали... А так как у Друзьяк была судимость за воровство, что нам удалось выяснить, я подозреваю, что она взяла эти деньги», — говорит Серов и абсолютно не верит в то, что Даша беременна от него.

Накануне 64-летний певец признался, что обвиняет 29-летнюю Дашу не только в клевете, но и в воровстве.Девушка из телепроекта обвинила артиста в том, что он ее избивал и домогался, когда она жила с ним. Потом стало известно, что она беременна. Друзьяк говорит, что ребёнок от Серова.Сам певец подтвердил свои интимные отношения с ней, но отрицал обвинения и говорил, что хотел помочь Дарье. На программе «Пусть говорят» Александр сказал, что подал на девушку заявление в Следственный комитет за то, что она опозорила его на всю страну.Теперь мужчина хочет, чтобы она ответила за клевету.А ещё Александр подозревает Друзьяк в воровстве. Музыкант говорит, что в той квартире, где проживала Дарья, лежали 320 тысяч рублей, которые он отложил.