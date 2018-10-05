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Максим Фадеев показал в Instagram новую модель электромобиля Tesla

Максим Фадеев проявил чувство юмора и показал в Instagram подписчикам новую модель электромобиля Tesla. Музыкант сфотографировался рядом с машиной "ВАЗ-2101" красного цвета, и заявил о выходе новинки от Илона Маска.
Максим Фадеев показал в Instagram новую модель электромобиля Tesla

Максим Фадеев спросил у подписчиков, поскольку находился в замешательстве, стоит ли ему брать новую модель электромобиля Tesla. Судя по всему, красный "ВАЗ-2101", именуемый в народе "Копейкой", удивил продюсера. В настоящее время эта машина на московских улицах стала настоящим раритетом, приобретя статус автомобильной классики XX века. Фанаты поддержали кумира и единогласно посоветовали ему непременно покупать "новинку", поскольку цена на неё в будущем станет только расти. Кроме того, они заверили, на этот раз Илон Маск выпустил действительно стоящий вариант, ведь он не требует подзарядки.

Подписчики поблагодарили хозяина аккаунта за чувство юмора и поддержали публикацию одобрительными лайками. Также они написали ему немало тёплых слов о его творчестве и пожелали дальнейших успехов.


 
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ШоуБиз / Другое
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 11:54

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