Максим Фадеев показал в Instagram новую модель электромобиля Tesla

Максим Фадеев спросил у подписчиков, поскольку находился в замешательстве, стоит ли ему брать новую модель электромобиля Tesla. Судя по всему, красный "ВАЗ-2101", именуемый в народе "Копейкой", удивил продюсера. В настоящее время эта машина на московских улицах стала настоящим раритетом, приобретя статус автомобильной классики XX века. Фанаты поддержали кумира и единогласно посоветовали ему непременно покупать "новинку", поскольку цена на неё в будущем станет только расти. Кроме того, они заверили, на этот раз Илон Маск выпустил действительно стоящий вариант, ведь он не требует подзарядки.Подписчики поблагодарили хозяина аккаунта за чувство юмора и поддержали публикацию одобрительными лайками. Также они написали ему немало тёплых слов о его творчестве и пожелали дальнейших успехов.