Ученые: Современный человек унаследовал иммунную систему от неандертальцев

На сегодняшний день известно, что неандертальцы и Homo sapiens создавали союзы и у них рождались здоровые дети, которые передавали генетический столбик далее по наследству. Ученые уверены, что именно благодаря генам, унаследованным от далеких предков, современный человек имеет иммунную систему, способную защитить его от опасных болезней сегодня. Известно, что за иммунитет в организме человека отвечают около 4500 генов и, как утверждают авторы исследования Дмитрий Петров и Дэвид Энард, 152 из них получено в наследство от неандертальцев.ДНК столбик на сегодняшний день имеет информацию о массе различных современных вирусах, потому что скрещивание между этими двумя видами было не единожды. Теперь геном современного человека может различить такие вирусы как гепатит-С и штаммы вируса гриппа А. Обмен генетической информацией между Homo sapiens и древними предками привел к тому, что оба этих вида приобрели защитный механизм от патогенных бактерий и инфекций на генетическом уровне. Ведь геном людей ныне живущих на планете содержит 2% ДНК неандертальцев.