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Samsung дарит Galaxy Note 9 лучшим игрокам в Fortnite

Компания Samsung не перестаёт удивлять своими рекламными акциями. Игроки признанные «лучшими в Fortnite-посылки» получили подарок, оформленный под игровой ящик, в котором находился смартфон Samsung Galaxy Note 9.
Samsung дарит Galaxy Note 9 лучшим игрокам в Fortnite

Карьерную лестницу для нового аппарата Galaxy Note 9 компания Samsung теперь выстраивает очень интересной и весёлой акцией. Все счастливчики, которые получили подарочный ящик, были засняты на видео. В результате получилась прекрасная реклама.

Кроме гаджета, им достались многие другие постеры связанные с игрой Fortnite. Презентация смартфона Galaxy Note 9 и игры Fortnite состоялась одновременно, поэтому глупо было не использовать такую возможность в создании рекламной акции, благодаря которой лучшие игроки в Fortnite-посылки получили в подарок новые Samsung Galaxy Note 9.


 
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Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 01:31

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