Samsung дарит Galaxy Note 9 лучшим игрокам в Fortnite

Карьерную лестницу для нового аппарата Galaxy Note 9 компания Samsung теперь выстраивает очень интересной и весёлой акцией. Все счастливчики, которые получили подарочный ящик, были засняты на видео. В результате получилась прекрасная реклама.Кроме гаджета, им достались многие другие постеры связанные с игрой Fortnite. Презентация смартфона Galaxy Note 9 и игры Fortnite состоялась одновременно, поэтому глупо было не использовать такую возможность в создании рекламной акции, благодаря которой лучшие игроки в Fortnite-посылки получили в подарок новые Samsung Galaxy Note 9.