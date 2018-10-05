Курбан Омаров стал спасением для разведённой Ксении Бородиной

«Ксения очень эффектная женщина, которая смогла стать для Курбана настоящей гордостью! Повстречав Омарова, у Бородиной даже ее гардероб поменялся, на что нельзя не обратить внимание! Сразу понятно, что дагестанец спас разведенную телеведущую «Дома-2»!»- написала одна из поклонниц Ксении Бородиной в Сети.



Несколько дней назад известный историк моды – Александр Васильев рассказал журналистам, почему же 35-летняя Ксения Бородина сейчас настолько популярна. По словам дизайнера, всё дело в том, что теледива старается не отличаться от своих фанаток, поэтому всеми возможными способами пытается стать для них «своей».Из рассказа Васильева становится понятно, что практически каждая поклонница Бородиной ежедневно повторяет себе, что Ксения такая же, как и она. Особенно это касается тех девушек, которые, так же, как и телеведущая реалити-шоу «Дом-2», стали жертвами развода, или, как в России заведено говорить, «разведёнками».Так как Ксения Бородина уже однажды была замужем и после развода в очередной раз пошла под венец, а ее супругом стал дагестанец Курбан Омаров, многие поклонники телезнаменитости на сегодняшний день тоже мечтают повстречать именно такого мужчину: накаченного, физически сильного и обеспеченного бизнесмена. По словам Александра Васильева, Курбану Омарову удалось стать для Ксении Бородиной тем защитником, в котором телеведущая так нуждалась, ведь в браке именно с этим мужчиной телезнаменитость отыскала стабильность, надежность и благополучие.Не секрет, что Курбан очень часто дарит Ксении дорогостоящие подарки и роскошные букеты цветов, а недавно бизнесмен приобрел роскошные трехэтажные апартаменты в престижном поселке. Конечно же, что всё это очень импонирует современным девушкам и женщинам, которые просто-таки мечтают повторить судьбу Бородиной и также отыскать своего «спасителя».