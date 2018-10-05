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OnePlu представил подэкранный датчик сканирования пальцев OnePlus 6T

Китайский бренд OnePlu представил в рекламном видео подэкранный удобный датчик сканирования пальцев флагманского смартфона версии OnePlus 6T. Соответствующий материал опубликовали в рамках официального канала компании в YouTube.
OnePlu представил подэкранный датчик сканирования пальцев OnePlus 6T

В конце видео был показан принцип работы данного сканера. Разработчики собственную инновацию сравнили с воздушным шаром Монгольфье, высадкой людей на естественный спутник Земли, с египетскими пирамидами и прочими инновацями. OnePlus 6T должен получить однокристальную систему Snapdragon 845.

ОЗУ устройства составляет до 8 ГБ. При этом ПЗУ достигает 256 ГБ. Новый девайс будет осуществлять работу на ОС Android 9.0 Pie. Новинку планируют презентовать 17 октября.


 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:45

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