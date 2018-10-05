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Исследование: Британские водители ругаются матом каждые 3 км пути
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Исследование: Британские водители ругаются матом каждые 3 км пути

Исследование по заказу компании Huyndai показало, что британские водители ругаются матом каждые 3 км пути. Результаты основаны на опросе 2000 тысяч автовладельцев, передаёт портал Carscoops.
Исследование: Британские водители ругаются матом каждые 3 км пути

Автомобильная компания Huyndai инициировала Британии интересное исследование, направленное на изучение уровня устойчивости автомобилистов к стрессу. В опросе приняли участие 2000 британских водителей, основная часть которых призналась, что из-за самых разных ситуаций на дороге они ругаются матом практически каждые 3 км пути. В среднем этот показатель выглядит, как 41 раз на 100 миль движения (160 км). Эксперты подсчитали, что обычный британский автовладелец, проезжающий ежедневно путь на работу и обратно, преодолевает в среднем 600 км, за которые ругается матом почти 152 раза в месяц. Из числа тех, кто перевозит в салоне авто собственных детей, только 61% контролирует себя, избегая матерной ругани при ребёнке.

Кроме того, исследование также обнаружило наиболее частые причины, заставляющие водителей использовать мат во время вождения. На первом месте оказалась ситуация, когда другой автомобиль неожиданно подрезает транспортное средство. Также британские водили крайне недовольны, когда автолюбители не включают поворотники или слишком медленно едут, чем задерживают машины позади себя. В случае же с пешеходами, матерная ругань вылетает из уст водителей, когда человек выбегает на нерегулируемый переход без предварительного осмотра проезжей части.


 
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Добавил: Oksana Сегодня, 11:46

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