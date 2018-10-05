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Ефим Шифрин похвастался фанатам в Instagram выращенным огромным цукини

Ефим Шифрин показал фанатам внушительных размеров цукини, который ему удалось вырастить на своем огороде. Такой пост юморист обнародовал в своем Instagram-аккаунте.
Ефим Шифрин похвастался фанатам в Instagram выращенным огромным цукини

Ефим Шифрин поделился с поклонниками результатом своего труда, обнародовав в соцсети фото, на котором он запечатлен держа в руках огромный цукини. Скорей всего артист таким способом решил доказать фанатам, что является отличным садоводом. Юморист пояснил, что такой величины кабачок он вырастил на своем огороде, однако что теперь с ним делать он не знает. Пост за восемнадцать часов собрал около 1,5 тысяч лайков и более 140 комментариев.
Ефим Шифрин похвастался фанатам в Instagram выращенным огромным цукини

Поклонники отметили, что Ефим Шифрин не только хороший комик и спортсмен, но и отличный садовод, так как успевает ухаживать за огородом. В комментариях подписчики начали давать советы, что можно приготовить с цукини.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:00

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