Ефим Шифрин похвастался фанатам в Instagram выращенным огромным цукини

Ефим Шифрин поделился с поклонниками результатом своего труда, обнародовав в соцсети фото, на котором он запечатлен держа в руках огромный цукини. Скорей всего артист таким способом решил доказать фанатам, что является отличным садоводом. Юморист пояснил, что такой величины кабачок он вырастил на своем огороде, однако что теперь с ним делать он не знает. Пост за восемнадцать часов собрал около 1,5 тысяч лайков и более 140 комментариев.Поклонники отметили, что Ефим Шифрин не только хороший комик и спортсмен, но и отличный садовод, так как успевает ухаживать за огородом. В комментариях подписчики начали давать советы, что можно приготовить с цукини.