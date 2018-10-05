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Ольга Бузова от волнения не могла уснуть перед дебютом нового альбома

Сегодня, 5 октября, для ведущей "Дома-2" и певицы Ольги Бузовой особенный день. Ведь именно сегодня увидит свет ее второй альбом под названием "Принимай меня".
Ольга Бузова от волнения не могла уснуть перед дебютом нового альбома

Об этом девушка сообщила о себе в аккаунте Инстаграма. Знаменитость рассказывает, что она ждала этот день очень долго. Бузова также сообщает, что от переживаний не смогла уснуть ночью.

"Вот и настал самый долгожданный день - 5 октября... Я ждала его несколько месяцев, чтобы показать вам свой новый, второй альбом... Я нервничаю очень... Я не смогла уснуть от волнения, ведь для меня это новый этап в жизни, новая ступень", - пишет Ольга.

Также исполнительница сообщает, что это музыка "новая и такой ее еще не слышали".

"Этот альбом о самом сокровенном, о том, что я сейчас чувствую, что происходило со мной в этом году, и с чем живу на сердце", - продолжает анонсировать альбом звезда.

Ольга Бузова от волнения не могла уснуть перед дебютом нового альбома

Своим поклонникам Оля говорит, что в новом альбоме каждый найдёт песню для себя, а также для "своего состояния души".

"История моей жизни, моих переживаний и моей любви становится основой каждой моей песни!" - рассказывает Ольга и верит, что все песни станут частью жизни её фанатов.

Девушка очень просит поклонников скачивать альбом в интернете.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:18

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