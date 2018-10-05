Ольга Бузова от волнения не могла уснуть перед дебютом нового альбома

"Вот и настал самый долгожданный день - 5 октября... Я ждала его несколько месяцев, чтобы показать вам свой новый, второй альбом... Я нервничаю очень... Я не смогла уснуть от волнения, ведь для меня это новый этап в жизни, новая ступень", - пишет Ольга.

"Этот альбом о самом сокровенном, о том, что я сейчас чувствую, что происходило со мной в этом году, и с чем живу на сердце", - продолжает анонсировать альбом звезда.

"История моей жизни, моих переживаний и моей любви становится основой каждой моей песни!" - рассказывает Ольга и верит, что все песни станут частью жизни её фанатов.

Об этом девушка сообщила о себе в аккаунте Инстаграма. Знаменитость рассказывает, что она ждала этот день очень долго. Бузова также сообщает, что от переживаний не смогла уснуть ночью.Также исполнительница сообщает, что это музыка "новая и такой ее еще не слышали".Своим поклонникам Оля говорит, что в новом альбоме каждый найдёт песню для себя, а также для "своего состояния души".Девушка очень просит поклонников скачивать альбом в интернете.