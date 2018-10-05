В Instagram появилась функция слежения пользователей с Fecebook

Владельцы Instagram и Fecebook пришли к единому мнению, что необходимо внедрение функции слежения. Теперь фотографии с геопометкой автоматически будут публиковаться в обеих сетях. Это принесёт пользователям больше удобства. Скачивание официальной версии будет доступно чуть позже, так как в данный момент функция слежении находится на тестировании.Это не все нововведения сети Instagram. Разработчики усовершенствовали опцию long-form, благодаря которой теперь можно публиковать более длинные видео в сети с возможностью их редактирования.