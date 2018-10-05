Ольга Бузова украсила свой автомобиль «масонским знаком»

«Это знак не «любви»! Это жест самого лукавого! Вбейте в Гугле «знак сатаны» и посмотрите на картинки, которые он вам предложит! Сразу можно обратить внимание на то, как лукавый держит руки», «Бузова, ты что в секте какой-то состоишь? Что за знаки шайтана ты повсюду показываешь? Да еще и умудрилась их у себя на сидениях в машине изобразить!», «Бедная старая женщина. Никому не нужна даже с такими большими деньгами...» - продолжают писать злопыхатели Ольги Бузовой в Сети.

«Что вы тут начали? Всем верующим людям давно известно, что «знак сатаны» изображается совершенно по-другому! Оля ходит в церковь, поэтому я уверена, что ей это как никому другому хорошо известно!», «Оль, не обращай внимания на этих хейтеров! Им бы только кому-то косточки перемыть!», «Бузова верующая! Вы думаете, она не знает, какой жест у лукавого?! Ужассс..» - активно заступаются за Бузову ее верные фанаты.

На днях многими любимая телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» прихвастнула перед преданными фанатами новой отделкой в салоне своего любимого автомобиля. 32-летней Ольге Бузовой на спинке сидений изобразили ее фирменный жест рукой, которое сама исполнительница разъясняет как «любовь».Сама Ольга осталась в восторге от такого эксклюзива, который подготовила для нее компания автонакидок. Тем не менее, довольно многие внимательные интернет-пользователи поспешили разъяснить телезнаменитости, что на самом деле ее движение рукой является жестом самого «сатаны».Стоит отметить, что преданные поклонники Ольги Бузовой поспешили в очередной раз заступиться за свою любимицу. Один за другим они начали писать о том, что некоторые фолловеры на самом деле очень невнимательны, ведь «знак лукавого» изображается совершено по-другому.