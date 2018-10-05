Nintendo превратит смартфоны в консоль Game Boy при помощи приложения и чехла

В скором времени поклонники игр Game Boy могут вспомнить полюбившуюся консоль, не приобретая при этом дополнительных устройств. Всё дело в том, что компания Nintendo недавно подала заявку на патентирование нового приложения и взаимодействующего с ним уникального чехла, которые в буквальном смысле превратят любой смартфон в нашумевшую консоль. Эксперты считают, что это позволит разработчику напомнить о своей приставке, последняя версия которой имела название Game Boy Micro и была выпущена в 2005 году, не рискуя потерпеть убытки, ведь покупать игровую систему уже не нужно, достаточно всего установить программу и синхронизировать её с чехлом, где уже расположены кнопки управления.Сейчас уникальная разработка Nintendo проходит стадию патентирования, но пользователи уже заинтересовались новинкой. Не исключено, что уникальные чехлы Game Boy для смартфонов предстанут перед покупателями в довольно широком ассортименте, что позволит примерить их на телефон любой модели и производителя.