Синоптики: В Воронеж придет бабье лето
Как обещают синоптики, в ближайшие выходные в Воронеж вернется бабье лето - воздух прогреется до 16 градусов. Но сегодня погода сохранится холодной.
По данным Гидрометцентра в Воронеже и области погода порадует горожан, на смену дождливой и холодной пятнице придут солнечные и теплые выходные. В субботу столбик термометра покажет 15 градусов выше нуля, а в воскресенье ртутный столбик поднимется до раздельной отметки 16 градусов. Ветер подует теплый западный около 10 м/с. В ночные часы температура воздуха станет ниже - до 2-6 градусов тепла.
Что касается пятницы, то сегодня жителям Воронежа стоит одеться теплее. Ведь ночью синоптики обещают небо покрытое облаками, холодный ветер со скоростью 15 м/с, мокрый снег, и плюс 4 на градуснике. Днем воздух станет немного теплее – 8 градусов тепла по Цельсию.
По данным Гидрометцентра в Воронеже и области погода порадует горожан, на смену дождливой и холодной пятнице придут солнечные и теплые выходные. В субботу столбик термометра покажет 15 градусов выше нуля, а в воскресенье ртутный столбик поднимется до раздельной отметки 16 градусов. Ветер подует теплый западный около 10 м/с. В ночные часы температура воздуха станет ниже - до 2-6 градусов тепла.
Что касается пятницы, то сегодня жителям Воронежа стоит одеться теплее. Ведь ночью синоптики обещают небо покрытое облаками, холодный ветер со скоростью 15 м/с, мокрый снег, и плюс 4 на градуснике. Днем воздух станет немного теплее – 8 градусов тепла по Цельсию.
Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:30