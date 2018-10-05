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Синоптики: В Воронеж придет бабье лето

Как обещают синоптики, в ближайшие выходные в Воронеж вернется бабье лето - воздух прогреется до 16 градусов. Но сегодня погода сохранится холодной.
Синоптики: В Воронеж придет бабье лето

По данным Гидрометцентра в Воронеже и области погода порадует горожан, на смену дождливой и холодной пятнице придут солнечные и теплые выходные. В субботу столбик термометра покажет 15 градусов выше нуля, а в воскресенье ртутный столбик поднимется до раздельной отметки 16 градусов. Ветер подует теплый западный около 10 м/с. В ночные часы температура воздуха станет ниже - до 2-6 градусов тепла.

Что касается пятницы, то сегодня жителям Воронежа стоит одеться теплее. Ведь ночью синоптики обещают небо покрытое облаками, холодный ветер со скоростью 15 м/с, мокрый снег, и плюс 4 на градуснике. Днем воздух станет немного теплее – 8 градусов тепла по Цельсию.


 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:30

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