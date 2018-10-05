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Алиса Фрейндлих не пришла на спектакль внука-продюсера

Алиса Фрейндлих не пришла на спектакль внука-продюсера, который привёз свою постановку в Столицу. Мюзикл пройдёт в КЗ «Измайлово» 5 октября.
Алиса Фрейндлих не пришла на спектакль внука-продюсера

Сделать постановку детского спектакля «Летучий корабль» внуку-продюсеру Алисы Фрейндлих помог Егор Дружинин. Анастасия Стоцкая играет в ней главную роль. Мюзикл произвёл огромное благоприятное впечатление у зрителей Санкт-Петербурга.

Никита Владимиров долго подготавливал спектакль к большим гастролям, и каждый день благодарит своих близких родственников, особенно бабушку, за помощь в организации и участие в его творчестве. После успеха в Северной столице Владимиров решился показать своё творчество и в Москве. Но к сожалению, бабушка Алиса Фрейндлих, не сможет присутствовать на спектакле. Это объясняется тем, что она в данный момент живёт в Санкт-Петербурге и не может приехать в Москву. Но премьеру «Летучего корабля» в Петербурге она не пропустила.


 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 14:45

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