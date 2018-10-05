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Актер Георгий Кудренко впервые стал отцом

Накануне 27-летний Георгий Кудренко рассказал поклонникам радостную новость. Его возлюбленная родила ему сына.
Актер Георгий Кудренко впервые стал отцом

Георгий Куденко - ученик Кирилла Серебренникова. Актер запомнился зрителю своей очень необычной внешностью, а также ролью в телесериале «Ольга». Поклонники, коллеги и друзья от души поздравили «новоиспеченного» отца. Они просто завалили артиста сообщениями, в которых были написаны «теплые» пожелания. Сам Георгий Куденко не ожидал такого количества поздравлений.
Актер Георгий Кудренко впервые стал отцом

Ранее в аккаунте артиста появлялись снимки только с работы, под которыми он рассказывал фанатам о своих творческих проектах. Подписчики надеются, что теперь артист будет чаще выкладывать семейные фото.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:50

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