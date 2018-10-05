Актер Георгий Кудренко впервые стал отцом
Накануне 27-летний Георгий Кудренко рассказал поклонникам радостную новость. Его возлюбленная родила ему сына.
Георгий Куденко - ученик Кирилла Серебренникова. Актер запомнился зрителю своей очень необычной внешностью, а также ролью в телесериале «Ольга». Поклонники, коллеги и друзья от души поздравили «новоиспеченного» отца. Они просто завалили артиста сообщениями, в которых были написаны «теплые» пожелания. Сам Георгий Куденко не ожидал такого количества поздравлений.
Ранее в аккаунте артиста появлялись снимки только с работы, под которыми он рассказывал фанатам о своих творческих проектах. Подписчики надеются, что теперь артист будет чаще выкладывать семейные фото.
Георгий Куденко - ученик Кирилла Серебренникова. Актер запомнился зрителю своей очень необычной внешностью, а также ролью в телесериале «Ольга». Поклонники, коллеги и друзья от души поздравили «новоиспеченного» отца. Они просто завалили артиста сообщениями, в которых были написаны «теплые» пожелания. Сам Георгий Куденко не ожидал такого количества поздравлений.
Ранее в аккаунте артиста появлялись снимки только с работы, под которыми он рассказывал фанатам о своих творческих проектах. Подписчики надеются, что теперь артист будет чаще выкладывать семейные фото.