Актер Георгий Кудренко впервые стал отцом

Георгий Куденко - ученик Кирилла Серебренникова. Актер запомнился зрителю своей очень необычной внешностью, а также ролью в телесериале «Ольга». Поклонники, коллеги и друзья от души поздравили «новоиспеченного» отца. Они просто завалили артиста сообщениями, в которых были написаны «теплые» пожелания. Сам Георгий Куденко не ожидал такого количества поздравлений.Ранее в аккаунте артиста появлялись снимки только с работы, под которыми он рассказывал фанатам о своих творческих проектах. Подписчики надеются, что теперь артист будет чаще выкладывать семейные фото.