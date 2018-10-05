Toyota отзывает 2,5 миллиона габридных авто из-за технических неисправностей

Сегодня, 5 октября, представители корпорации Toyota сообщили на своём официальном сайте о том, что им снова придётся отозвать на вынужденную доработку почти 2,5 миллиона гибридных автомобилей из-за новой очередной неисправности. Нарушение в работе «безопасного режима вождения» может стать причиной серьёзной аварии, потому разработчики уже готовы возвратить на технический ремонт модели Toyota Prius и гибридные модели Auris. Дополнительно сообщается, что основная часть недоработанных машин, а именно более 1 миллиона единиц, находятся в Японии, ещё 830 тыс. в Северной Америке, 290 тыс. в Европе, 3 тыс. в Китае, а также незначительное количество в ещё нескольких странах мира.Оказалось, что все гибридные модели 2008-2014 года выпуска, подлежащие отзыву, также возвращались к производителю и в прошлый раз, когда Toyota заявила о риске возникновения пожара в машине из-за другой проблемы, связанной с электропроводкой. В 2016 году автомобильный гигант призвал на ремонт более 3 миллионов авто, в которых имелись проблемы с подушками безопасности и блоком контроля сброса топлива.