В Красноярске коммунальщики подняли тариф на воду

Александр Ананьев, председатель Региональной энергетической комиссии (РЭК) Красноярского края, подписал приказ о повышении тарифов за пользование природным ресурсом ещё 29 июня 2018 года.Плата за использование холодной питьевой воды и водоотведение была повышена в связи с предписанием Федеральной антимонопольной службы (ФЭС).Это уже второе поднятие цен на воду за 2018 год. В этот раз увеличение тарифа стало почти в пять раз больше, чем предыдущее.