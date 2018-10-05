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В Красноярске коммунальщики подняли тариф на воду

С 1 октября введён новый тариф оплаты за пользование водой для жителей Красноярска. За 2018 год это уже второе повышение платы за пользование питьевым ресурсом и водоотведение.
В Красноярске коммунальщики подняли тариф на воду

Александр Ананьев, председатель Региональной энергетической комиссии (РЭК) Красноярского края, подписал приказ о повышении тарифов за пользование природным ресурсом ещё 29 июня 2018 года.
В Красноярске коммунальщики подняли тариф на воду

Плата за использование холодной питьевой воды и водоотведение была повышена в связи с предписанием Федеральной антимонопольной службы (ФЭС).

Это уже второе поднятие цен на воду за 2018 год. В этот раз увеличение тарифа стало почти в пять раз больше, чем предыдущее.


 
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Экономика
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 14:00

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