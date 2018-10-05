В Челябинской области КАМАЗ смял легковой автомобиль
На 42-м километре «Западный обход Челябинска» 5 октября грузовик столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2108. Водитель КАМАЗа не пропустил «восьмерку», из-за чего произошло столкновение, в результате которого легковой автомобиль буквально смяло.
По словам представителя регионального управления ГИБДД, в результате ДТП, произошедшего в 5:50, 49-летний водитель, управлявший автомобилем ВАЗ-2108, скончался на месте. Кузов легковушки был практически полностью разрушен.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции пытаются установить все обстоятельства, приведшие к трагедии. Известно, что водитель КАМАЗа приехал из Казахстана.
По словам представителя регионального управления ГИБДД, в результате ДТП, произошедшего в 5:50, 49-летний водитель, управлявший автомобилем ВАЗ-2108, скончался на месте. Кузов легковушки был практически полностью разрушен.
Сейчас сотрудники Госавтоинспекции пытаются установить все обстоятельства, приведшие к трагедии. Известно, что водитель КАМАЗа приехал из Казахстана.
Происшествия
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 12:50