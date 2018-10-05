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В Новосибирске около ТЦ «Невский» загорелся КамАЗ

В Новосибирске утром 5 октября напротив ТЦ «Невский» на Гусинобродском шоссе на полном ходу произошло возгорание автомобиля «КамАЗ». В происшествии некто не пострадал.
В Новосибирске около ТЦ «Невский» загорелся КамАЗ

Свидетель произошедшего рассказал, что возгорание началось между сидением водителя и кузовом, огонь очень быстро заполнил всё пространство кабины. Проезжавший мимо водитель бетономешалки принял экстренные меры по тушения огня. Он достал шланг, из которого водой разводят бетон, и стал тушить разгорающееся пламя.

К месту дорожного происшествия прибыли восемь спасателей и две пожарных расчёта. Затушить горевший «КамАЗ» спасатели смогли за 10 минут. В 10:10 пожар был полностью потушен и повторного возгорания не ожидалось. По предварительной версии, причиной случившегося стала неисправность электропроводки грузовика.


 
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Происшествия
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 12:39

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